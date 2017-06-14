Libya'daki elektrik krizi

Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhili ile görüşen Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Doğan, Ubari elektrik santralinin hizmete girmesiyle sorunun ağustos ayında giderileceğini açıkladı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, Libya'daki elektrik krizinin ağustos ayında sona ereceğini bildirdi.



Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Doğan, Suveyhili ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.



Görüşmede, Libya'daki siyasi durumun yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile Libya'ya yansımaları ele alındı.



Ülkedeki elektrik kriziyle ilgili açıklamada bulunan Büyükelçi Doğan, çalışmaların sürdüğü Ubari elektrik santralinin ağustos ayında hizmete girmesiyle bu sorunun sona ereceğini kaydetti.



Libya'nın güneyinde yer alan Ubari kentindeki elektrik santralinde çalışmalar ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle 2014 yılında durmuştu. Bölgedeki şartların düzelmesi üzerine, Enka'dan 160 mühendis ve tekniker, çalışmaların tamamlanması amacıyla mayıs ayı başında Libya'ya dönmüştü.