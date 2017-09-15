Libya'da yasa dışı göçle mücadele

Libya hükümeti 168 Sudanlıyı sınır dışı etti.

Sudan hükümeti, Libya makamlarının 168 Sudanlıyı sınır dışı ettiğini duyurdu.



Yurt Dışında Çalışan Sudanlıların İşlerini Düzenleme Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikamet kanunlarına aykırı hareket ettikleri ve yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilen Sudanlıların, Sudan Havayollarına ait bir uçakla ülkeye getirildiği bildirildi.



Açıklamada, sınır dışı edilenlerden bazılarının Avrupa'ya geçmeye çalışırken yakalandığı ve Tobruk Hapishanesinde bir müddet alıkonulduğu ifade edildi.



Resmi veriler olmamakla birlikte Sudanlı gençlerin büyük bölümünün yasa dışı yollarla Libya üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalıştığı ifade ediliyor. Uluslararası Göç Örgütünce geçen nisan ayında yapılan açıklamada, 2017 sonuna kadar Libya'da bulunan çoğu Afrikalı yaklaşık 10 bin göçmeni ülkelerine iade etmeye çalışacağını belirtmişti.