Libya'da Türk şirketinin çalışanları kaçırıldı

Libya'ın Ubari kentinde silahlı bir grubun, bir Türk şirketi çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığı bildirildi.

Libya'ın Ubari Belediyesi Vekili Ömer Kuki, silahlı bir grubun, ENKA Teknik çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığını belirtti.



Henüz kim tarafından ya da ne için kaçırıldıklarının öğrenilemediğini ifade eden Kuki, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güvenlik güçlerinin kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.



