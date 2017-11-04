Libya'da kaçırılan Türk mühendisler için çağrı

Libya'daki Tuareg kabileleri, yetkili tüm taraflara, ülkenin güneyindeki Ubari kentinde kaçırılan Türk şirketi çalışanlarının serbest bırakılmaları için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Libya'daki Tuareg kabileleri, yetkili tüm taraflara, ülkenin güneyindeki Ubari kentinde kaçırılan Türk şirketi çalışanlarının serbest bırakılmaları için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.



Tuareg Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, cuma sabahı silahlı kişilerce kaçırılan Türk şirketi çalışanlarının serbest bırakılması için ülkedeki kabilelere ve yetkili taraflara harekete geçmesi çağrısı yapıldı.



Açıklamada, aidiyetleri ne olursa olsun kaçıran grubun, "şartsız bir şekilde" işçileri serbest bırakması istendi.



Açıklamada ayrıca bu gibi stratejik projelerde işin devamlılığının sağlanabilmesi için işçilerin korunması adına bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi.



Libya'nın Ubari kentinde silahlı bir grubun, bir Türk şirketinin çalışanı 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığı bildirilmişti.



Ubari Belediyesi Genel Sekreteri Ömer Kuki, silahlı bir grubun, ENKA Teknik çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığını belirtmişti.



Çalışanların henüz kim tarafından ve niçin kaçırıldıklarının bilinmediğini ifade eden Kuki, UMH'ye bağlı güvenlik güçlerinin kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı.



