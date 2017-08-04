Libya'da cami önünde patlama: 7 yaralı

Bingazi'de bomba yüklü bir aracın cami önünde patlatılması sonucu cemaatten 7 kişi yaralandı.

Libya'nın Bingazi kentindeki bir cami önüne park edilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 7 kişi yaralandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bingazi kentinde bir caminin önüne park edilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu cemaatten 7 kişi yaralandı.



Saldırının Doğu Libya Kabileleri Birliği Başkanı El-Başa Salih el-Atyuş'u hedef aldığı belirtilirken, Atyuş'un olaydan yara almadan kurtulduğu kaydedildi.



Atyuş, Kasım 2016'da da yine aynı camiden çıkışı sırasında kendisini hedef alan saldırıda yaralanmıştı.