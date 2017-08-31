Libya'da bomba yüklü araçla saldırı

Libya'nın orta kesiminde yer alan Sirte kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Libya'daki yerel basının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Sirte kentinin 127 kilometre doğusundaki Nevfeliyye beldesinde konuşlandığı merkezin girişinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.



Haberlerde, saldırıda ilk belirlemelere göre bomba yüklü aracı kullanan intihar eylemcisinin yanı sıra Hafter'e bağlı güçlerden 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Libya'nın güneyindeki Sebha ilinin yaklaşık 200 kilometre kuzeyindeki Fukaha kontrol noktasına 23 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda da Hafter'e bağlı güçlerden 14 kişi ölmüştü.



Libya, Muammer Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.