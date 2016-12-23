Libya uçağı kaçırıldı

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı.

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştirirken içindeki 118 yolcuyla Malta’ya kaçırılan uçağına ilişkin Malta Başbakanı Joseph Muscat bir açıklama yaptı.



Sosyal paylaşım sitesi twitter’dan konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Muscat, "Kaçırılma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuşu hakkında bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda" diye yazdı.



Havacılık sitelerinden Flightradar24’te yer alan bilgiye göre; Afriqiyah Havayolları’na ait Airbus 320 tipi uçak, yolcu ve mürettebatıyla birlikte içindeki 118 kişiyle Sebha kentinden Trablus’a gitmek üzereyken, Malta’ya doğru yöneldi.



Emniyet yetkilileri, Malta'da havaalanında bekleyen uçağın etrafında güvenlik önlemleri almış durumda. Şu ana kadar uçağa yönelik herhangi bir operasyon düzenlenmedi.

Kaynak: AA