Libya krizine çözüm arayışları

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi: Libya krizinin çözümü için ciddi bir girişimde bulunduk. Libyalılar istese de bunu tek başımıza yapmak istemedik ve bu girişime Mısır ile Cezayir'i de dahil ettik.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kayid es-Sibsi, Tunus, Mısır ve Cezayir'in Libya krizinin çözümü için ciddi bir girişimde bulunduğunu belirterek, "Libyalılar istese de bunu tek başımıza yapmak istemedik ve bu girişime Mısır ile Cezayir'i de dahil ettik" dedi.



Sibsi, Başkent Tunus'ta düzenlenen diplomatik misyonların başkanlarının katıldığı sempozyumda Libya ile yaşanan krize değindi.



Cumhurbaşkanı Sibsi, "Libya krizinin çözümü için ciddi bir girişimde bulunduk. Libyalılar istese de bunu tek başımıza yapmak istemedik ve bu girişime Mısır ile Cezayir'i de dahil ettik." diye konuştu.



Libya krizinin çözümü için Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'da da bazı girişimlerde bulunulduğunu ancak bunların hepsinin yüzeysel nitelik taşıdığını anlatan Sibsi, bunun sebebinin Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Serrac ile emekli General Halife Hafter'in sorunun bir parçası olarak görülmelerinden kaynaklandığını belirtti.



Sibsi, Tunus'a gelmesi için Hafter'e davet gönderdiklerini ancak bugüne kadar söz konusu görüşmenin gerçekleşmediğini kaydetti. Sibsi, Hafter ile bir kaç hafta önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde kendisine şu ana kadar sorunun bir parçası olduğunu ancak Tunusluların onu çözümün bir parçası olarak görmek istediğini ilettiğini söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta salı günü yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların "ateşkes sağlanması, silahların bırakılması, bir ordunun kurulması ve 2018'de meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması" konularında anlaştığını duyurmuştu.