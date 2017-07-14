Libya açıklarında 140 kaçak göçmen yakalandı

Libya Deniz Kuvvetlerinin ülkenin batısındaki Sabrata kenti açıklarında bir grup yasa dışı göçmeni yakaladığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri sözcüsü Albay Eyub Kasım, yaptığı açıklamada, sahil güvenliğe ait botlarla yapılan rutin kontrol sırasında, şişme bir botla Akdeniz'e açılan 140 yasa dışı göçmenin Sabrata'ya 6 mil mesafede yakalandığını belirtti.



Kasım, Trablus Deniz Üssü'ne götürülen Afrikalı göçmenlerin gerekli insani ve tıbbı yardımın yapılmasının ardından yasa dışı göçle mücadele birimine teslim edildiğini aktardı.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, yıl başından bu yana yaklaşık bin 800 göçmen Akdeniz'de yaşamını yitirdi.