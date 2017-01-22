Leverkusen, Türk futbolcularıyla galip

Bayer Leverkusen, Bundesliga'da konuk ettiği Hertha Berlin'i milli futbolcular Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti.

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında karşılaştığı Hertha Berlin'i 3-1 yendi.



Ev sahibi Bayer Leverkusen'in gollerini, 12. dakikada Ömer Toprak, 36 (penaltı) ve 88. dakikalarda ise Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Hertha Berlin'in golü ise 44. dakikada Valentin Stocker'den geldi.



Hakan böylece bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti.



Bu sonuçla puanını 24'e çıkaran Bayer Leverkusen, 8. sıraya yükseldi. 30 puanda kalan Hertha Berlin ise 5. sıraya geriledi.