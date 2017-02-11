Lens ve Alper cezalı duruma düştü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı ve son iki haftada 5 puan kaybederken iki futbolcusu da cezalı duruma düştü.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın 22. dakikasında Moussa Sow'un penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe, rakibinin 44. dakikada Boban Jovic'in atılmasıyla 10 kişi kalmasını iyi değerlendiremedi. İkinci yarıda girdiği fırsatları harcayan sarı-lacivertliler, 88. dakikada Pablo Batalla'nın penaltısına engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.



Fenerbahçe bu galibiyetle lider Beşiktaş'ın deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 kaybettiği haftayı da iyi değerlendirememiş oldu. Son iki maçta 5 puan yitiren sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Fenerbahçe, haftayı 36 puanla 4. sırada tamamladı.



- BURSASPOR KÖTÜ GİDİŞATI DURDURDU



Bursaspor, Süper Lig'de 4 hafta sonra puanla tanıştı.



İlk yarının 44. dakikasından itibaren sahada 10 kişi mücadele eden yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında kritik 1 puan elde etti. Süper Lig'deki 4 maçlık yenilgi serisini yeni teknik direktörü Mutlu Topçu'yla bitiren Bursaspor puanını 28'e yükseltti.



- TARAFTAR SAHAYA GİRDİ



Bursasporlu bir taraftar maçın son anında sahaya girerek Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in üzerine doğru koştu.



Oyuna girdiği andan itibaren eski futbolcularına tepki gösteren yeşil-beyazlı taraftarlar, sahaya da sık sık yabancı madde attı. Maçın 90. dakikasında sahaya atlayarak Volkan Şen'i üzerine koşan taraftara araya giren futbolcular engel oldu. Taraftar daha sonra güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı.



Öte yandan taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler yüzünden Fenerbahçeli futbolcular özellikle korner atarken zor anlar yaşadı.



- SOW GOLLE DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Sow, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra çıktığı ilk lig maçında golle buluştu.



Süper Lig'de 3 maç kaçıran Sow, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçla takıma dönmüştü. Sow, 3 maç sonra sahaya çıktığı Süper Lig'de Bursaspor karşısında takımının ilk golüne penaltıdan imza attı.



Sow, böylelikle Süper Lig'de forma giydiği son 3 maçta da fileleri havalandırmış oldu. Senegalli forvet, son 3 lig maçında Gençlerbirliği'ne 2, Trabzonspor ve Bursaspor'a ise birer gol attı. Sow, Süper Lig'deki gol sayısını ise 8'e yükseltti. Sow, ligde takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.



- LENS VE ALPER POTUK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Fenerbahçeli futbolcular Jeremain Lens ile Alper Potuk, Bursaspor karşısında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.



Bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan Lens ve Alper, gelecek hafta Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.



- JOVİC ATILDI



Bursaspor'un devre arası kadrosuna kattığı Boban Jovic, ilk yarının sonunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı atışı sırasında Lens'le tartışma yaşayan Jovic, bu yüzden 22. dakikada ilk sarı kartını gördü. Jovic, maçın 44. dakikasında ise Lens'e topsuz alanda yaptığı faul nedeniyle hakem Halil Umut Meler tarafından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.