Leicester City çeyrek finalde

Leicester City, 2-1 kaybettiği maçın rövanşını 2-0 kazanarak ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı. Juventus, deplasmanda 2-0 yendiği Porto'yu evinde 1-0 mağlup ederek son 8 takım arasına girdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'yı eleyen Leicester City ve Porto'yu eleyen Juventus, çeyrek finale yükseldi.



İngiltere'nin Leicester City takımı, deplasmanda 2-1 yenildiği İspanyol ekibi Sevilla ile seyircisi önünde karşılaştı. Leicester City, Morgan'ın 27. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.



Maçın 53. dakikasında Sevillalı Escudero'nun şutu direkten döndü. Leicester City, Albrighton'ın bir dakika sonra gelen golüyle skoru 2-0 yaptı.



Sevilla'nın Fransız orta saha oyuncusu Nasri, 74. dakikada ikinci kez sarı kart görerek oyundan atıldı. Sevilla, 80. dakikada penaltı kazandı ancak Leicester kalecisi Schmeichel, N'Zonzi'nin vuruşunda gole izin vermedi.



Kalan bölümde başka gol olmadı ve maçı, 2-0 Leicester City kazandı.



Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Leicester City böylece son 3 yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale çıktı.



JUVENTUS RAHAT TUR ATLADI



İtalyan kulübü Juventus, deplasmanda 2-0 kazandığı mücadelenin rövanşında, Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırladı.



Porto'nun savunma oyuncusu Maxi Pereira, 40. dakikada gelişen Juventus atağında, kaleye giden topu eliyle kesince hem penaltıya sebep oldu, hem de takımını 10 kişi bıraktı.



Penaltı atışını gole çeviren Dybala, Juventus'un 42. dakikada 1-0 öne geçmesini sağladı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Juventus, son 8 takım arasına girdi.



CASİLLAS, REKORUN TEK BAŞINA SAHİBİ



2015 yazında, 16 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak Porto'ya giden İspanyol kaleci Iker Casillas, Paolo Maldini ile paylaştığı "Avrupa kupalarında en çok maça çıkan futbolcu" unvanını, 175 karşılaşmayla tek başına ele geçirdi.