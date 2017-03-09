Le Pen seçilirse AB çöker

Fransa’nın yurt dışındaki büyükelçileri arasında cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen’e yönelik itirazlar artıyor.

Fransa’nın Tokyo’daki Büyükelçisi Thierry Dana’nın ardından bu kez Washington’daki Büyükelçi Gerard Araud, Le Pen’in Elysee Sarayı’na seçilmesinin ülke için "tam bir felaket olacağı" uyarısında bulundu.



Washington Post gazetesine mülakat veren Araud, "Le Pen’in Cumhurbaşkanı seçilmesi ülke için tam bir felaket olur. Eğer Marine Le Pen, Fransa’yı avro para biriminden ve AB üyeliğinden çekerse AB çöker. Fransa olmadan AB olmaz. “dedi.



Fransa’nın Japonya’daki Büyükelçisi Thierry Dana, dün Le Monde gazetesine yazdığı makalede cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen’in kazanması halinde görevi bırakacağını açıklamıştı.



Büyükelçinin bu çıkışı Fransız kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hükümet Japonya’daki diplomatına tepki göstermişti.



Fransız basınında yer alan haberlerde Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault'nun Tokya’daki Büyükelçiye gönderdiği telgrafta, "büyükelçilerin, tarafsız olması gerektiğini hatırlattığı" bilgisine yer verilmişti.



Ayrault, "memurların vatandaş olarak sandığa giderek verdikleri oyla kişisel olarak görüşlerini dile getirebileceklerini ancak, görevlerini icra ederken demagojileri körükleyecek davranışlardan kaçınmaları ve sağduyulu davranmaları gerektiği" uyarısında bulunmuştu.



Hükümet Sözcüsü Stephane Le Foll da "Bu tür bir açıklama yapmak bir büyükelçinin rolü değil." diyerek tepkisini dile getirmişti.



Son anketler, Le Pen’in nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu önde bitireceğini ortaya koyuyor.