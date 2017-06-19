Aşırı sağcı Le Pen ilk kez Fransa Meclisine girdi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi, genel seçimlerden büyük zaferle çıkarken aşırı sağın temsilcisi Ulusal Cephenin lideri Le Pen, ilk kez milletvekili seçilmeyi başardı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi, genel seçimlerden büyük zaferle çıkarken aşırı sağın temsilcisi Ulusal Cephenin (FN) lideri Marine Le Pen, siyasi kariyerinde ilk kez milletvekili seçilmeyi başararak Ulusal Meclise girdi.



Le Pen, ilk sonuçların açıklanmasından sonra seçim bölgesi olan Henin-Beaumont'da basın açıklaması yaptı.



Sonuçlara göre, partisinin en az 6 milletvekili çıkarmayı başardığını kaydeden Le Pen, "Yüzde 56 ile seçilmiş bulunmaktayım. Seçmenimin bu tercihi benim için büyük bir onurdur. Seçime katılım oranı seçmenin siyasete karşı tavrının zirve yaptığını göstermektedir. Katılım oranları Meclisin geçerliliğini tartışmalı hale getiriyor. Aynı zamanda yeni dönemin olumsuz bir temelle başladığına işaret ediyor." dedi.



"Mecliste siyasi grup kuramayacak olmamız skandaldır." ifadelerini kullanan Le Pen, Mecliste milletvekili sayısına göre değil, alınan oy oranına göre siyasi grup kurulması için çalışmaların yapılması çağrısında bulundu.



Le Pen ayrıca Macron ve ekibinin Fransa'yı felakete sürükleme görevini üstlendiklerini ileri sürerek "Fransa'nın ayrışmasına karşı mücadele eden tek güç biziz." diye konuştu.



Sandık sonuçları, Le Pen'in partisi Ulusal Cephe'nin 5 ila 8 milletvekili çıkarabileceğini gösteriyor.



AŞIRI SOL TEPKİLİ



Fransa'da aşırı solu temsil eden Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon da katılım oranlarına dikkati çekerek "Dar bir azınlık tüm güce sahip oldu. Sandığa gitmeyen bu çoğunlukta ben bir enerji görüyorum. Bu enerji ortaya çıkabilir ve mücadeleye geçebilir." dedi.



Mecliste grup kuracaklarını hatırlatan Melenchon, 22 ila 30 milletvekili çıkarma şanslarının olduğunu açıkladı.