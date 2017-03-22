Lavrov'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 23 Mart'ta Cenevre'de başlaması planlanan Suriye barış görüşmelerinden tarafların doğrudan diyalog kurmasını sağlayacak bir sonuç çıkmasını beklediğini söyledi.

Moskova'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden mevkidaşı Leonard Okitundu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye ve Cenevre görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Lavrov, Cenevre'ye davetli tüm tarafların katılmasını umut ettiklerini belirterek, "Tüm tarafların katılımıyla doğrudan diyaloğun kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. De Mistura'nın bu yöndeki çabalarını destekliyoruz. Cenevre görüşmelerinden tarafların doğrudan temas kurmasını sağlayacak sonuçlar elde edilmesini bekliyoruz" dedi.



Cenevre görüşmelerinin bir önceki turunda müzakere edilen yönetim, seçimlere hazırlık, anayasa ve terörle mücadele konularının Suriye'ye barış ve istikrar gelmesi açısından önemli olduğunu kaydeden Lavrov, Astana'daki çalışmaların Cenevre'ye katkı sağlamasını umut ettiklerini dile getirdi.



İSRAİL'İN SURİYE'DE BAZI ASKERİ NOKTALARI BOMBALAMASI



Lavrov, İsrail savaş uçaklarının Suriye’de bazı askeri noktaları bombalamasına ilişkin bir soruya, bu konuyu açıklamalara göre değil, eylemlere göre değerlendireceklerini belirti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Moskova ziyaretinde, Rusya ve İsrail askerlerinin Suriye'deki işbirliği konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaşmaya vardıklarını anımsatan Lavrov, "Netanyahu'nun son ziyaretinde bu anlaşma teyit edilmişti. Bu nedenle açıklamalara göre değil, bu anlaşmanın İsrail tarafından ne kadar yerine getirildiğine göre değerlendirmede bulunacağız." ifadelerine yer verdi.



Öte yandan, Lavrov, terör örgütü PYD/PKK kast edilerek bir soru sorulması üzerine, Kürtlerin Cenevre görüşmelerine nasıl katılım sağlayacağı konusunda bir çözüm bulmanın oldukça önemli olduğunu savunarak, "Bunu yapmak kolay değil,Türkiye'nin tutumunu biliyorsunuz. Astana platformu dahil olmak üzere Türk ortaklarımızla bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Bunu uzun süre rafa kaldırmak mümkün değil, tıpkı Kürtlerin Cenevre sürecine katılmayacağını söylemek gibi." diye konuştu.