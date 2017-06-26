Lavanta çiftçilere yüksek gelir getirecek

Edirne'de aromatik bitki yetiştiriciliği kapsamında hasat edilen lavantalardan buhar distilasyonu ile yağ üretimi sağlandı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesine dikilen 6 bin lavanta fidanı, etkileyici rengiyle çiçeklenme aşamasını tamamlamasının ardından hasat edildi.



Bu kapsamda enstitü bahçesine kurulan buhar distilasyonu sistemi ile lavantalardan yağ elde edildi.



Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkilerin de bölge için alternatif olabilecek tarımsal ürün grupları arasında yer aldığını söyledi.



Lavanta ile ilgili çalışmalara 4 yıl önce başladıklarını belirten Tülek, "Geçen hafta düzenlediğimiz tarla günü kapsamında lavanta hasadına başladık. Bugün burada 2 yaşındaki lavantalarımızın hasadını gerçekleştiriyoruz ve yağ çıkarmak için distilasyon ünitesini enstitümüzde kurduk. Hasadımızla birlikte bugün ilk kez lavantalarımızdan yağ elde ediyoruz" dedi.







Yağ çıkarma sonuçlarının olumlu olduğunu aktaran Tülek, şunları kaydetti:



"Distilasyon ünitesini çalıştırdığımızda, yaklaşık 100 kilo çiçekten 2 kilogram civarında saf lavanta yağı elde ettik. Normal şartlarda elde edilebilecek yağ miktarı yüzde 0,8 ile yüzde 2,6 arasında. Bizim elde ettiğimiz yağ oranı yüzde 2, dikkat edildiğinde oldukça yüksek bir oran. Ürettiğimiz yağın kalite analizlerini laboratuvarlarımızda yapabiliyoruz. Çıkarmış olduğumuz yağın değerlendirmesini yaptık. Uluslararası değerlendirmeler baz alındığında yağ kalitesi bileşenleri anlamında bazı standart değerler var. Rusya, Bulgaristan, Fransa ve Avustralya'da üretim miktarı fazla olduğu için alım baremi geliştirmişler. Bu kapsamda bizim elde ettiğimiz değerler referans değerlerle ötüşüyor. Tabii ki bundan sonraki aşama, çıkarılan bu yağın piyasada ilgili sanayiciler tarafından değerlendirilmesi."







Tülek, lavanta yağının litresinin 80 ila 100 avro civarında işlem gördüğünü dile getirdi.



Trakya çiftçisi için model oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Tülek, "Enstitüde ürettiğimiz lavantayı çiftçinin tarlasında gerçekleştirdiğimiz an çalışmalarımızın tam verimini almış olacağız. Lavanta bitkisinin Trakya'da alternatif bir ürün olarak planlanan önemli bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Katma değer itibarıyla da bakıldığında lavanta çiftçilere yüksek gelir getirecek." diye konuştu.



