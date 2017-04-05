Latin Amerika'da Türk rüzgarı

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde başlayan "WTM Latin Amerika Uluslararası Turizm Fuarı"nda Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşeliğinin açtığı Türkiye standı ilgi görüyor.

Expo Centre Norte fuar alanında düzenlenen ve geçen yıl 6 bini aşkın turizm profesyonelinin ziyaret ettiği fuara yaklaşık 60 ülkeden bin 250'den fazla kurum katılıyor.



Etkinlik kapsamında yaklaşık 200 metrekarelik alanda açılan stantta Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Yunus Emre Enstitüsü ve Nevşehir Valiliği başta olmak üzere oteller, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin de aralarında bulunduğu 13 katılımcı yer alıyor.



TÜRKİYE'DE ÇEKİLEN BRZİLYA DİZİSİ KAPADOKYA'YA İLGİYİ ARTIRDI



Kapadokya standında tanıtım görevini Nevşehir merkeze bağlı Uçhisar beldesi Belediye Başkanı Ali Karaaslan ile Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu üstleniyor.



Özellikle çekimleri 2012 yılında İstanbul ve Kapadokya'da yapılan, Brezilya'da 179 bölüm gösterilen "Salve Jorge" dizisinden dolayı ziyaretçiler Kapadokya standına büyük ilgi gösteriyor.



Belediye Başkanı Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu fuardan Kapadokya turizmi için çok umutlu olduklarını söyledi.



Standa gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaaslan, "Umuyorum ki önümüzdeki yıl bu çabalarımız sonuç verecektir." dedi.



"TARİHSEL VE KÜLTÜREL KİMLİĞİMİZİ BAŞARIYLA TANITIYORUZ"



Sao Paulo Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüsamettin Aslan ise Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası ile toplumlara çeşitli olanaklar sunan büyük bir zenginliğe sahip olduğunu anlattı.



Brezilya'da Türkiye'nin tarihsel ve kültürel kimliğini başarıyla tanıttıklarını vurgulayan Aslan, "Başta İstanbul ve Kapadokya olmak üzere Efes ve Pamukkale de fuarda öne çıkıyor. Bunun dışında Türk yemeklerinin de farkındalık oluşturmada başarıya ulaştığını ifade etmeliyiz." diye konuştu.