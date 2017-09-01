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01 Eylül 2017 11:53 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2017 11:55

Lastiği patlayan minibüs refüje çarptı: 15 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lastiği patlayan minibüsün refüje çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Lastiği patlayan minibüs refüje çarptı: 15 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lastiği patlayan minibüsün refüje çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesinden Diyarbakır'a gelen Metin İzci yönetimindeki 21 S 0471 plakalı minibüs, Silvan-Diyarbakır karayolunun 11. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptı.

Kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastaneleri ve Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Etiketler: diyarbakırda trafik kazası


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