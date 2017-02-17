La Liga maçları Facebook'ta yayınlanacak

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) cuma günü oynanacak karşılaşmalar, sosyal medyadan canlı olarak verilecek.

La Liga'dan yapılan açıklamada, futbolun sosyal medyadaki popülaritesini artırmak amacıyla yeni bir uygulamaya geçildiği belirtildi.

Açıklamada, ligde cuma günü oynanacak tüm karşılaşmaların, organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki resmi hesabından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı ifade edildi.



Uygulama, bu akşam TSİ 22.45'te oynanacak Granada-Real Betis lig karşılaşması ile başlayacak.