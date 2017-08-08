Türkiye'nin sağlık turizmi pastasından aldığı pay artacak

Sağlık Stratejileri ve Sosyal Politikalar Derneği (SASOMER), "Sağlıkta Farkını Göster Türkiye" sloganı ile 1. Türkiye ve Ukrayna Sağlık Turizmi Forumu düzenliyor. Forum, bugün saat 19.30'da Antalya Akra Barut Otel'de gerçekleştirilecek.

Forumda Ukrayna'dan bakanlık yetkilileri, turizm ve sağlık sektöründen yetkililer ve Ukrayna basınından temsilcilerle Türkiye'den ilgili Bakanlık yetkilileri, özel hastane, kamu hastaneleri yöneticileri ve diğer sektör temsilcileri bir araya gelecek. Ekonomi Bakanlığının desteklediği program ile yabancı ülke temsilcilerine Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin tanıtılması ve anlaşmalar ile hasta sayısının arttırılmasına çalışılacak.



SASOMER, heyeti Antalya, İstanbul ve Yalova'da ağırlayacak.



"ÖZEL SEKTÖRÜN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ PAYI YÜZDE 85'LERE ULAŞTI"



SASOMER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turan Buzgan, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye'nin yaşadığı olumlu değişimin tüm dünyanın ilgisini çektiğini belirtti. Yenilenen ve modernize edilen hastanelerin, termal tesis sayısının, özel hastanelerin güçlenmesinin, sunulan kaliteli sağlık hizmetinin son teknolojiye sahip cihazlarla desteklenmesinin ve rekabetçi fiyatların Türkiye'yi cazip kıldığını vurgulayan Turan Buzgan, Türkiye'de özel sektörün sağlık turizmindeki payının yüzde 85'lere vardığını, şehir hastanelerinin faaliyete geçmesiyle sağlık turizmi pastasından alınan payın daha da artmasının beklendiğini ifade etti.



Sağlık Bakanlığının 6 dilde sunduğu çağrı merkezi ile hastalara hizmet vermesinin de sektörce takdirle karşılandığını kaydeden Buzgan, "Göz ameliyatları, diş tedavileri, kanser cerrahisi, kalp ve damar hastalıkları, ortopedik cerrahi, termal turizm ve saç ekimi Türkiye'nin sağlık turizmi bakımından en popüler alanları. Türkiye sağlık turizminde yıllık 1 milyonu aşan hasta sayısı ve 5 milyar doları bulan yıllık sağlık turizmi gelirini arttırmayı hedefliyor." dedi.



SASOMER öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye ve Ukrayna Sağlık Turizmi Forumu süresince paylaşılacak bilgi ve tecrübelerin yakın işbirliği içinde geleceğe taşınmasını, sağlık turizmi gelirinin katlanmasını ve kapasite kullanımının artmasını beklediklerini aktaran Prof. Dr. Buzgan,Türkiye'nin cazibesini artırmak için farklı ülkelere ve gruplara yönelik çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.