KYK'dan Karaman'daki öğrenci yurdundaki olay ile ilgili açıklama

KYK Genel Müdürlüğü'nden, Karaman'da kız yurdunda yaşanan olayla ilgili yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığının belirlendiği, yaşananların, öğrencilerin maksadını aşan bir girişiminden kaynaklandığı bildirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından, Karaman'da bir kız yurdunda yaşanan olayla ilgili yapılan ön incelemede, yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığının belirlendiği, yaşananların, öğrencilerin maksadını aşan bir girişiminden kaynaklandığı bildirildi.



KYK'dan, Karaman İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olaya ilişkin, bazı basın yayın organlarında "Karaman'daki yurtta, kız öğrencileri korkutan iddia" başlığıyla yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı.



Söz konusu olayla ilgili ön inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yurt binasına dışarıdan yabancı bir kişinin girişinin olmadığı belirlenmiştir. İddialara konu olan eylemin yurtta kalan öğrencilerin maksadını aşan bir girişimi olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği kaydedildi.