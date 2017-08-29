Kuzey Kore'ye karşı bütün seçenekler masada

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesinin ardından "Bütün seçenekler masada." açıklaması yaptı.

Trump, Japonya'nın Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denemesi yaptığını ve füzenin Japonya'nın üzerinden geçtiğini duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, "Dünya Kuzey Kore'nin mesajını açık ve net şekilde aldı." ifadesine yer veren Trump, "Bu rejim ne komşularına, ne diğer Birleşmiş Milletler üyelerine, ne de asgari uluslararası davranış standartlarına en ufak saygısı olmadığını gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.



Trump, "Bu tehditkar ve istikrarsızlaştırıcı tavır Kuzey Kore'nin bölgede ve dünyadaki diğer ülkeler arasında yalnızlaşmasını hızlandıracaktır. Bütün seçenekler masada." ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından ise Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.



İki liderin Kuzey Kore üzerindeki baskıyı artırma kararı aldığı bildirildi.





