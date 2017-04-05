Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin bugün gerçekleştirdiği balistik füze denemesi şiddetle kınandı.



Söz konusu fırlatmanın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını bir kez daha açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada, denemenin aynı zamanda Kuzey Kore'nin uluslararası toplumun çağrılarını hiçe saymaya devam ettiğini gösterdiği bildirildi.



Açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden faaliyetlerine son vermeli ve ilgili BMGK kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmelidir." ifadesi kullanıldı.



ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin Sinpo kenti yakınındaki tesisten orta ölçekli balistik füze denemesi yaptığını ve füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü belirlediklerini kaydetmişti.