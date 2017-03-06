Kuzey Kore 4 balistik füze denedi

Kuzey Kore, 4 balistik füze denemesi yaptı.

Kuzey Kore'nin bu sabah 4 balistik füze denemesi yaptığı bildirildi.



Güney Kore'nin Ortak Kuvvetler Komutanlığı (JCS) Güney Kore haber ajansı Yonhap'a gönderdiği yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu sabah 4 balistik füze denemesi yaptığı ifade edildi.



Açıklamada füzelerin yerel saatle 07.36'da ülkenin kuzeybatısından fırlatıldığı belirtildi.



Japon yetkililer, 4 füzeden 3'ünün, Tokyo yönetiminin egemenlik iddia ettiği suların 200 deniz mili açıklarına düştüğünü açıkladı.



Bu arada Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Hwang Kyo-ahn, denemeleri "uluslararası topluma karşı tehlikeli bir provakasyon" olarak nitelendirdi.



Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA, 12 Şubat'ta yapılan balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres denemeyi kınamıştı.



BMGK, 2006 yılından bu yana nükleer faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore'ye yaptırımlar uyguluyor.