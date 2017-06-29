Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer cephanelik uyarısı

Kuzey Kore, ABD'yi ve uluslararası toplumu, nükleer cephanelik oluşturmaya devam edeceği konusunda uyardı.

Kuzey Kore Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Kim In Ryong, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yaptığı konuşmada, yaptırımları, baskıları ya da askeri saldırıyı dikkate almaksızın ülkesinin nükleer cephanelik geliştirmeye devam edeceğini belirtti.



ABD'yi, Kuzey Kore'yi baskı altına almaya çalışmakla suçlayan Kim, "Diğerlerinin ne söylediği, hangi yaptırımların, baskıların ve askeri saldırının peşinden gelebileceği önemli değil. Bizler, ülkenin egemenliğini ve ulusal varoluş haklarını savunmak için seçilen nükleer kuvvetleri geliştirme yolundan dönmeyeceğiz." dedi.



Kim, Kuzey Kore ile ABD arasında 50 yılı aşkın süredir devam eden husumetin, ABD ordusunun, nisan ve mayıs aylarında Güney Kore ile "saldırgan askeri manevralar" düzenlemesiyle nükleer savaşın eşiğine hiç olmadığı kadar yaklaştığını ifade etti.



Temsilci, ortak tatbikatı izleyen süreçte ABD'nin, Güney Kore hava sahasına B-1B nükleer bombardıman uçakları gönderdiğini, Güney Kore'ye Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemini kurduğunu, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uyguladığını ve diğer BM yaptırım kararlarına öncülük ettiğini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Kuzey Kore'ye karşı "çağ dışı, düşmanca bir siyaset" izlediği değerlendirmesinde bulunan Kim, ABD'nin kendi nükleer silahlarını modernize ettiğini, öte yandan diğer ülkelerin nükleer ya da balistik herhangi bir şey fırlatmasına izin verilmediğini kaydetti.



Kim, "Bu gerçekten utanç verici bir kibir, kendini üstün görme ve çifte standarttır." ifadesini kullandı.



BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.