Kuzey Kore Trump'a füze denemesi ile cevep verdi

Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, füzenin yerel saatle 08.00'de Kuzey Pyongan kentinden fırlatıldığı ve yarımadanın doğusuna doğru yaklaşık 500 kilometre mesafe katettiği belirtildi.



Yonhap ajansının haberinde, adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli askeri bir yetkili, fırlatılan füzenin kısa veya orta menzilli balistik füze olabileceğini ancak bunun henüz netleştirilemediğini açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığı iddialarına ilişkin, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile düzenlediği basın toplantısında, Pyongan yönetimine karşı Japonya'nın "yüzde 100 arkasında" olduklarını söylemişti.



Japonya Başbakanı Abe de "Kuzey Kore'nin son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına tamamıyla uymalıdır." demiş, Trump'ın kendilerine Kuzey Kore konusunda "güvence" verdiğini belirmişti.