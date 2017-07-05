Kuzey Kore, ABD'ye meydan okudu

İlk başarılı uzun menzilli kıtalar arası füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore, denemeye tepki gösteren ABD ve müttefiklerine meydan okudu.

Kuzey Kore devlet televizyonu KRT'de yayınlanan haberde, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un, füze denemesini izlerken çekildiği iddia edilen görüntüler ile Kuzey Kore liderinin ülkenin nükleer silahlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceği ve Washington'a nükleer ve füze denemelerinden oluşan yeni "hediye paketleri" göndermeye devam edeceğine dair mesajlarına yer verildi.



Haberde, açık bir alanda, etrafında generaller ve bürokratlarla bilgisayar monitörlerinin önünde ayakta alkış tutarken görülen Kim'in görüntüleri yer aldı. Haberde, Kim'in denemeyi, "yüzünde büyük bir gülümsemeyle" seyrettiği belirtilerek Kuzey Kore liderinin bilim adamlarına "Yankilere irili ufaklı hediye paketleri göndermeye devam edin." dediği ifade edildi.



ABD VE GÜNEY KORE'DEN ASKERİ KARŞILIK



Öte yandan Kore yarımadasındaki ABD ve Güney Kore kuvvetleri, Kuzey'in denemesine karşılık güç gösterisi olarak, Güney Kore karasularına yüksek isabetli füzelerle atışlar yaptı.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in talimatıyla başlatılan tatbikatın, iki ülkenin "füze tehdidine karşı ortak duruşunu" sergilemeyi amaçladığı belirtildi.



Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da dün yer alan haberde, ülkenin başarılı bir uzun menzilli kıtalar arası balistik füze denemesi yaptığı belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti.



Denemenin adından ABD medyasında yer alan haberlerde Amerikalı uzman ve yetkililerin denemenin "başarılı bir kıtalar arası füze denemesi" olduğunu doğruladığı aktarılmıştı.



ABD, Japonya ve Güney Kore, söz konusu denemenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırmıştı.