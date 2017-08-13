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13 Ağustos 2017 11:25 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2017 11:28

Kuzey Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı

Irak'ın Diyala ilinde terör örgütü DEAŞ militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı

Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine, DEAŞ militanlarının Diyala'nın En-Neda nahiyesi yakınlarında petrol tesislerini korumakla görevli polis aracına silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Olayda 4 polisin öldüğünü ifade eden Şemri, teröristlerin kaçtığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Diyala'da son zamanlarda petrol tesislerinin olduğu bölgelerdeki emniyet güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Etiketler: kuzey ırakdeaşişidabd


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