Kuzey Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı
Irak'ın Diyala ilinde terör örgütü DEAŞ militanlarının düzenlediği silahlı saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine, DEAŞ militanlarının Diyala'nın En-Neda nahiyesi yakınlarında petrol tesislerini korumakla görevli polis aracına silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.
Olayda 4 polisin öldüğünü ifade eden Şemri, teröristlerin kaçtığını aktardı.
Terör örgütü DEAŞ, Diyala'da son zamanlarda petrol tesislerinin olduğu bölgelerdeki emniyet güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.