5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AjansHaber
Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AjansHaber
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