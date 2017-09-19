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19 Eylül 2017 10:21 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2017 10:22

Kuzey Irak'a hava harekatı: PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki, terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı: PKK hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölgede terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Görevini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

Etiketler: hava harekatı


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