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26 Eylül 2017 23:47 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2017 23:48

Kuzey Irak'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Sarebatin Tepe bölgesinde İHA ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Sarebatin Tepe bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Sarebatin Tepe bölgesinde İHA ile 2 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Etiketler: kuzey ıraksiha


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