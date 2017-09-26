Kuzey Irak'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Sarebatin Tepe bölgesinde İHA ile tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Sarebatin Tepe bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi Sarebatin Tepe bölgesinde İHA ile 2 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.