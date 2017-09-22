'Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan vazgeçmelidir'

Başbakan Yıldırım, IKBY'nin yapmayı planladığı referandum konusunda, "Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş'e ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum konusunda şu ifadeleri kullandı:



"Şunu açıkça söyleyeyim. Bu referandum kararı ve referandumun gerçekleşmesi Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye, ulusal güvenlik meselesi konusunda uluslararası anlaşmalardan, ikili anlaşmalardan doğan haklarını kullanmakta kararlıdır, tereddüt göstermez."



'BÖLGE İÇİN HAYIRLI OLMAZ'



Başbakan Yıldırım, "Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir. Bütün dünyanın karşı çıktığı ve açık olarak ikili ve uluslararası hukuka aykırı olarak inatla yapmaya çalıştığı bu referandum, bölgedeki Kürt kardeşlerimiz için de hayırlar getirmez. Bölge için hiç hayırlı olmaz." dedi.



'TEZKERE ASKER GÖNDERME HAKKINI VERİYOR'



Başbakan Yıldırım, TBMM'de yarın görüşülecek Başbakanlık tezkeresiyle ilgili de "Gelen tezkere, Türkiye'nin güney kara hudutları ötesinde ve mücavirinde olabilecek her türlü ülkemiz aleyhine, ülkemiz milli güvenliğini tehdit edecek gelişmelere karşı müdahale hakkını veriyor. Asker gönderme hakkını veriyor." ifadelerini kullandı.



'KAMUDA TAŞERON ÇALIŞANLARIN STATÜLERİNİ KALICI ESASA BAĞLAYACAĞIZ'



Başbakan Yıldırım, taşeron düzenlemesiyle ilgili, "Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve çalışanlarımızı, kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız." dedi.



'DAHA SONRAKİ BAKANLAR KURULUNDA GÖRÜŞÜLECEK'



Yıldırım, liselere geçişte uygulanacak yöntem hakkında, "Öğrencinin ilkokuldan orta sona kadar ilk 8 yıllık başarı durumları dikkate alınarak lisede hangi tarafa yönlendirileceğine karar verilecek. TEOG yerine geçecek uygulamayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız, çalışmaları alternatifli olarak sürdürüyor. Bu Bakanlar Kurulunda görüşülmeyecek ama daha sonraki Bakanlar Kurulunda konuyu görüşmüş olacağız." diye konuştu.



