Kuzey Ege'de fırtına

Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli 10.00, 14.00 ve 22.00 seferleri ile Geyikli-Bozcaada 11.00, 15.00 ve 23.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu.



Bozcaada-Geyikli 17.00 seferinin saat 16.00'da, Geyikli-Bozcaada 18.00 seferinin ise saat 17.00'de yapılacağı duyuruldu.



Gökçeada-Kabatepe 13.00 ve Kabatepe-Gökçeada 15.00 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA