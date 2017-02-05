Kuzey Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluları taşıyan lastik botun batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ayvacık ilçesi Sivrice mevkisinden lastik botla denize açılan 46 yabancı uyruklu, Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmak üzere yola çıktı. Kıyıdan 2 mil kadar açıkta motoru arızalanan bot, fırtına nedeniyle battı.



Bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, denizdeki yabancı uyruklu 45 kişiyi kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında Etiyopya uyruklu kadının kayıp olduğu tespit edildi.



Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluları taşıyan lastik botun batması sonucu kaybolan kadını arama çalışmaları gerçekleştirildi.



Sahil güvenlik unsurlarınca denizden 2 bot ve havadan bir helikopter ile sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda Etiyopya uyruklu kadının cesedi, botun battığı bölgenin 2 mil kuzeyinde, karaya vurmuş halde bulundu.



Buradan alınan cenaze, daha sonra Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



"TCSG-28" ve "TCSG-6" bot komutanlıklarınca Küçükkuyu Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen Suriye, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Eritre, Bangladeş ve Kamerun uyruklu 7'si kadın, 7'si çocuk 45 kişiye battaniye, eşofman, çorap ve ayakkabı ile yiyecek dağıtıldı.



Kayıp kadının bulunması için 2 bot ve bir helikopterle arama kurtarma çalışması başlatıldı.