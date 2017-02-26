Kuyuya düşen inek vinçle kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 12 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, AKUT ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından vinçle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Çakır'a (82) ait inek, Bitez Mahallesi Mandalin Sokağı'ndaki su kuyusuna düştü. Yaklaşık 250 kiloluk ineği kuyudan çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ve AKUT ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kurdukları halat düzeneğiyle kuyuya indi.



Halatla vince bağlanan inek, 15 kişilik ekibin 4 saatlik çalışmasının ardından kuyudan güçlükle çıkarıldı. İnek, veteriner kontrolünün ardından sahiplerine teslim edildi.



AKUT Bodrum ekip lideri Saadettin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyenin de desteğiyle ineği kurtardıklarını belirterek, "Bu tip kuyular bölgede çok görülüyor. Uzun ve uğraştırıcı bir operasyon oldu. İneğin önemli açık bir yarası yok." dedi.



Hayvanın sahibi Çakır ise ineği tarlaya götürmek için kamyonete bindirmek istediklerini anlatarak, "Yanında yavrular da vardı ama elimizden kaçırdık. Yakalamak için bir süre kovaladık. Mandalina bahçesinde kaybettik. Kuyuya düştüğünü komşulardan öğrendik. Kısa sürede yetkililere haber verdik ve müdahale edildi." diye konuştu.



Çakır, uzun uğraşlar sonucu ineği kuyudan çıkaran ekibe teşekkür etti.