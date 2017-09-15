Kuyt ve Meireles, Fenerbahçe idmanında

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın eski oyuncuları Dirk Kuyt ve Raul Meireles, sarı-lacivertli ekibin teknik heyeti ve eski takım arkadaşlarını ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, özel işleri ve çeşitli ziyaretler için İstanbul'a gelen Kuyt ve Meireles, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yöneticiler Ali Yıldırım ve Önder Fırat'ın yanı sıra teknik direktör Aykut Kocaman, idari menajer Hasan Çetinkaya, futbolcular ve kulüp personeli ile bir araya geldi.



Kuyt ve Meireles, Fenerbahçe'nin antrenmanının son bölümünü de izledi.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR



Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. Ardından 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcuların antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.



Sakatlığı süren Robin van Persie’nin tedavisine devam edilirken, ağrıları bulunan Martin Skrtel'e ise takımdan ayrı özel program uyguladığı aktarıldı.



Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayarak Alanya'ya gidecek.