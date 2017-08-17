Başbakan Yıldırım kuvvet komutanlarını kabul etti

Başbakan Yıldırım, görev süresi sona eren Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal'ı kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, görev süresi sona eren Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kuvvet komutanları Başbakan Yıldırım'a veda ziyaretinde bulundu.