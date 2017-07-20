Kuveyt'ten İran kararı

Kuveyt, İran Büyükelçiliğindeki diplomatların sayısını düşürme ve elçiliğe bağlı ataşelikleri kapatma kararı aldı.

Kuveyt'in İran Büyükelçiliğindeki diplomatların sayısını düşürme ve elçiliğe bağlı ataşelikleri kapatma kararı aldığı bildirildi.



Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan haberde kararın, İran Büyükelçiliğindeki diplomatların sayısının düşürülmesini, Büyükelçiliğe bağlı ataşeliklerin kapatılmasını ve iki ülke arasındaki ortak komisyonlar çerçevesinde yürütülen tüm faaliyetlerin dondurulmasını kapsadığı belirtildi.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuveyt makamları, "El-Abdali Hücresi" davası kapsamında İran Büyükelçiliğindeki kültür ve askeri ataşeliklerin kapatılması yanı sıra ülkedeki İranlı diplomatların sayısının 14'ten 9'a düşürülmesini kararlaştırdı.



Aynı diplomatik kaynaklar isimleri belirtilmeyen İranlı diplomatların Kuveyt'i terk etmeleri için 45 gün süre verildiği bilgisini paylaştı.



Kuveyt Dışişleri Bakanlığından bir yetkili İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Ali Rıza İnayeti'ye Kuveyt'in kararının bildirildiğini açıkladı.



"ADIMLAR KUVEYT'İN HAKLARINI KORUMAK İÇİN"



Kuveyt Devlet Bakanı Muhammed Abdullah el-Mübarek es-Sabah da konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, İran'ın ülkedeki kültür ve askeri ataşeliklerine karşı diplomatik bazı adımların atıldığını belirtti.



Sabah, "Kuveyt'in haklarını korumak için" İran'a karşı söz konusu diplomatik adımların atıldığını kaydetti.



İran resmi makamlarından ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Kuveyt İçişleri Bakanlığı, dün "El-Abdali Hücresi" davasından hüküm giyen 16 sanığın fotoğraflarını yayımlayarak, vatandaşlardan söz konusu sanıkların bulunması halinde ihbar etmeleri talebinde bulunulmuştu.



Kuveyt Es-Siyase gazetesi de geçen pazartesi üst düzey emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 18 Haziran'da haklarında 10 yıla kadar hapis cezası kararı çıkan 14 sanığın İran'a kaçtıklarını iddia etmişti.



"EL-ABDALİ HÜCRESİ" DAVASI



Kuveyt İçişleri Bakanlığı, 13 Ağustos 2015'te ülkenin kuzeyindeki sınır bölgesi Abdali'de bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini, aralarında mülk sahiplerinin de bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Bakanlık, silahların, üzerine beton dökülmüş derin bir çukurda gömülü olarak bulunduğunu belirtmişti.



Kuveyt İstinaf Mahkemesi kamuoyunda El-Abdali Hücresi olarak bilinen ve ülkede 1'i İranlı olmak üzere 26 kişinin yargılandığı davadan 16 kişiye beraat kararı vermişti.