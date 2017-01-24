Kuveyt'te NATO merkezi açıldı

Kuveyt'in Havalli ilinde NATO Bölge Merkezi ve NATO işbirliği Platformu İstanbul İşbirliği Girişimi merkezi açıldı.

Havalli kentinin Meşref bölgesindeki Diplomasi Mahallesinde gerçekleşen açılışa Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir Mübarek el-Hamed es-Sabah, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Abdullatif bin Rashid El-Zayani ve Kuveytteki yabacı misyon temsilcileri katıldı.



Açılış sonrası Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg merkezin çalışma anlaşmasını imzaladı.



Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üyesi olduğu NATO işbirliği Platformu İstanbul İşbirliği Girişimi ile Körfez ve Ortadoğu ülkeleriyle terörizmle mücadele, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme, savunma planlaması, askeri eğitim ve tatbikatlar konusunda yardım ve sınır güvenliği gibi konularda işbirliği yapılmasını kapsadığı kaydedildi.