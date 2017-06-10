Kuveytlilerden Katar'a sosyal medyadan destek

Kuveytliler, sosyal medya platformu Twitter'da açtıkları "#Katar'da Ramazan Bayramı tatili" hashtag'iyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın abluka uyguladığı Doha yönetimine destek verdi.

Kuveytliler, sosyal medya platformu Twitter'da açtıkları "#Katar'da Ramazan Bayramı tatili" hashtag'iyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın abluka uyguladığı Doha yönetimine destek verdi.



Twitter üzerinden perşembe günü başlatılan kampanyaya Kuveytliler yoğun ilgi gösterdi. Katar'a yönelik ablukanın kırılması çağrısıyla açılan "#Katar'da Ramazan Bayramı tatili" hashtag'iyle şu ana kadar yaklaşık 16 bin tweet atıldı.



Kuveytli Abdullah eş-Şalani, "Yarın Körfez ülkeleri arasındaki problem çözülür. Yapılanlar, bu düşmanlığı çıkaran sorumsuz ve umursamaz kişilerin başına kalır." şeklinde yorum yaptı.



Levleve ez-Zayidi isimli Kuveytli de 1990'da Irak'ın ülkelerine düzenlediği saldırı sırasında Katarlıların tutumunu hatırlattı. Zayidi, Kuveyt'teki El-Cehra ve Hitan bölgesiyle Katar'daki El-Vekra ve Er-Reyyan bölgesinin bir farkı olmadığını ifade etti.



Kuveytli bazı Twitter kullanıcılarının da Katar'da ziyaret edilebilecek yerlerin fotoğraflarını paylaştığı dikkati çekti.