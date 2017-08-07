Kuveyt Emiri'nden Suudi Arabistan ve Mısır'a yazılı mesaj

Kuveyt Emiri Sabah'ın Suudi Arabistan Kralı Selman'a gönderdiği yazılı mesajı Veliaht Prens Muhammed teslim aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdiği yazılı mesajı teslim aldığı bildirildi.



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Prens Muhammed, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ı Cidde'deki Es-Selam Sarayı'nda kabul etti. Veliaht Prens Muhammed, kabul sırasında Kuveyt Emiri'nin Kral Selman'a gönderdiği yazılı mesajı teslim aldı.



Mesajın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.



Kuveyt resmi ajansı KUNA'da bugün yer alan haberde, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ın beraberindeki heyetle Emir Şeyh Sabah'ın yazılı mesajlarını iletmek üzere önce Suudi Arabistan'a, ardından Mısır'a gideceği belirtilmişti.



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yaz tatili için 25 Temmuz'da Fas'ın Tanca kentine gitmişti. Suudi Arabistan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, kralın yokluğunda ülkeyi Veliaht Prens Muhammed yönetiyor.



Kuveyt, Körfez bölgesindeki krizin çözümü için ara buluculuk çalışmalarına öncülük yapıyor.