Kuveyt Emiri'nden Katar'a yazılı mesaj

Katar Emiri Şeyh Temim, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'ı Bahr Sarayı'nda kabul etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin, Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah'ı başkent Doha'da kabul ettiği bildirildi.



Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bakan Sabah, Bahr Sarayı'nda bir araya geldiği Şeyh Temim'e, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın yazılı mesajını iletti.



Söz konusu mesajın, Körfez bölgesi ve uluslararası alanda yaşanan son gelişmelere ilişkin olduğu kaydedildi.



Dışişleri Bakanı Sabah'a ziyaretinde Kuveyt Bakanlar Kurulundan Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mübarek es-Sabah eşlik etti.



Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, pazartesi başladığı Ortadoğu turu kapsamında Kuveyt Emiri'nin yazılı mesajlarını Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerine iletmişti.



Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için ara buluculuk çalışmalarına öncülük yapıyor.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.



