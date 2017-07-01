Kuveyt-Bodrum hattında tarifeli uçuşlar başladı

Türk Hava Yollarının (THY) yaz sezonuna özel planladığı Kuveyt ile Milas-Bodrum havalimanları arası tarifeli direkt uçak seferleri başladı.

Kuveyt'teki yoğun yolcu trafiğine alternatif olması amacıyla düzenlenen ilk uçuş gerçekleştirildi.



Kuveyt Havalimanı'ndan 169 yolcuyla havalanan THY'ye ait uçak Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi.



Su takı ile karşılanan uçaktan inen yolculara THY ve havalimanı yetkililerince birer gül takdim edildi.



THY Bodrum Satış Müdürü Turan Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculara en uygun alternatifleri sunmak amacıyla farklı seferlere başladıklarını söyledi.



Kuveyt'ten Milas-Bodrum Havalimanı'na ilk kez tarifeli sefer yapıldığını belirten Yardımcı, "Uzun yıllardır direkt tarifeli sefer yapılmıyordu. Charter seferler oluyordu ancak bu kez direkt uçuş yapıldı. Zaman içinde arzu ettiğimiz doluluk oranlarına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.



7 EKİM'E KADAR 3 BİN YOLCU BEKLENİYOR



Yardımcı, yolcuların direkt uçmanın rahatlığını yaşadığını vurguladı.



İlk uçuşta ciddi bir balık taşımacılığının da söz konusu olduğunu anlatan Yardımcı, "Bölgemizin en önemli unsurlarından olan balık taşımacılığımızı da aynı seferlerle gerçekleştirecek olmamızın gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz için yararlı işler yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Haftada karşılıklı birer uçuşla seferlere başladıklarını aktaran Yardımcı, bu yaz sezonunda 3 bine yakın yolcunun Muğla'ya gelmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.



Yolculardan Sami Almiacial ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almiacial, Bodrum'un çok fantastik ve güzel bir yer olduğunu belirtti.



Törenin ardından Kuveyt ve Milas-Bodrum uçuş güzergahının çiziminin bulunduğu pasta, uçak personeli ve havalimanı yetkililerince kesildi.



THY'nin yeni tarifeli hattında uçaklar Kuveyt Havalimanı'ndan cuma günleri saat 22.25'te, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ise cumartesi günleri 01.15'te hareket edecek. Seferler 7 Ekim'de sona erecek.



