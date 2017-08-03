Kütüphane istatistikleri

Türkiye'de 28 bin 970 kütüphane faaliyet gösteriyor. Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı yüzde 21,4 arttı.

Türkiye'de, geçen yıl itibarıyla toplam 28 bin 970 kütüphane bulunuyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 2016 yılında 1 milli, bin 137 halk, 552 üniversite ve 27 bin 280 örgün ve yaygın eğitim kurumu olmak üzere toplam 28 bin 970 kütüphane faaliyet gösteriyor.



Milli Kütüphanenin 26 bin 996, halk kütüphanelerinin 1 milyon 697 bin 90 ve üniversite kütüphanelerinin 3 milyon 810 bin 634 üyesi bulunuyor.



Geçen yıl bir önceki yıla göre, Milli Kütüphanedeki kitap sayısı yüzde 3 artarak 1 milyon 298 bin 952 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı da yüzde 5,3 artışla 155 bin 622 olarak kayıtlara geçti. 2016'da Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı yüzde 21,4 yükselişle 636 bin 488'e ulaştı. Kütüphanenin kayıtlı üye sayısı ise yüzde 25,5 azalarak 26 bin 996'ya geriledi.



Halk kütüphanelerinin sayısı, geçen yıl yüzde 0,6 artarak bin 137 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 4 artış göstererek 18 milyon 828 bin 188'e ulaştı. Bu kütüphanelerdeki kayıtlı üye sayısı yüzde 24,1 artarak 1 milyon 697 bin 90'a çıkarken, halk kütüphanelerinden yararlananların sayısı yüzde 1,1 azalışla 23 milyon 266 bin 599'a düştü.



ÜNİVERSİTELERDEKİ KİTAP SAYISI AZALDI



Üniversite kütüphanelerinin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre, 0,5 azalarak 552'ye geriledi. Bu kütüphanelerde kitap sayısı yüzde 0,1 azalışla 15 milyon 236 bin 13'e geriledi. Kayıtlı üye sayısı ise bu dönemde yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 810 bin 634 olarak kayıtlara geçti.



Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 2 azalarak 27 bin 280'e düştü. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı aynı dönemde yüzde 15,2 azalışla, 27 milyon 430 bin 168'e geriledi.