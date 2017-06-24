Kutsal topraklarda terör operasyonu

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentlerinde 3 hücre evine düzenlenen operasyonda, 5 polis, 6 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı, 1'i kadın 5 terörist gözaltına alındı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ve umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemlere yönelik Cidde'de bir Mekke'de ise Ecyad El-Masafi ile Useyle Mahallelerinde iki hücre evine baskın düzenledi.



Ecyad el-Masafi Mahallesinde 3 katlı bir hücre evine yapılan operasyonda canlı bomba eylemcisi olduğu belirtilen bir kişinin, 'teslim ol' çağrısına uymayarak güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya girdiği ve kendisini patlatarak 3 katlı evin yıkılmasına neden olduğu ifade edildi.



Patlama nedeniyle yıkılan binada 5 polis ile 6 yabancı uyruklu kişinin hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, baskınlarda 1'i kadın olmak üzere 5 teröristin de gözaltına alındığı vurgulandı.



Hücre evinde ve patlama alanında incelemelerin ve canlı bombanın kimlik tespitinin devam ettiği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, "Bazı dış odaklar tarafından planlanan ve kutsal toprakların güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan bu saldırılar Allah'ın izni ile hedefine ulaşmadan engellendi. İçişleri Bakanlığı, güvenlik ile istikrarın sağlanması için çalışmalarını titizlikle sürdürecek." ifadelerine yer verildi.