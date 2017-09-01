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01 Eylül 2017 09:17 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2017 09:18

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklardaki 2,5 milyon hacı Arafat'tan Müzdelife'ye ulaştı. Hacılar bir yandan namaz kılıp ve ibadet ederken, diğer yandan şeytan taşlamada kullanılacak taşları topladı.

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan 2 buçuk milyon civarında Müslüman, bugün Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra hareket ederek Müzdelife'ye ulaştı.

Müzdelife'ye ulaşan hacılar bir yandan namaz kıldığı ve ibadet ettiği görülürken, diğer yandan ise şeytan taşlamada kullanılacak taşları topladıkları görüldü.

Etiketler: hac ibadetikurban bayramı


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