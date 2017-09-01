Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklardaki 2,5 milyon hacı Arafat'tan Müzdelife'ye ulaştı. Hacılar bir yandan namaz kılıp ve ibadet ederken, diğer yandan şeytan taşlamada kullanılacak taşları topladı.

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan 2 buçuk milyon civarında Müslüman, bugün Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra hareket ederek Müzdelife'ye ulaştı.



Müzdelife'ye ulaşan hacılar bir yandan namaz kıldığı ve ibadet ettiği görülürken, diğer yandan ise şeytan taşlamada kullanılacak taşları topladıkları görüldü.