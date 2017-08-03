Kutnu kumaşı Londra'da tanıtılacak

Zarafet ve estetiğin simgesi, bir dönem Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da dikildiği kutnu kumaşı, modacı Aksu tarafından "Londra Moda Haftası'nda" beğeniye sunulacak.

Gaziantep yöresine özgü, zarafet ve estetiğin simgesi kutnu kumaşı, modacı Bora Aksu tarafından Londra Moda Haftası'nda tanıtılacak.



Kentte 16. yüzyıldan bu yana dokunan, bir dönem Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da dikildiği, bunun için de "saray kumaşı" olarak bilinen kutnu, Eylül ayında Londra Moda Haftası'nda beğeniye sunulacak.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in davetiyle kente gelen modacı Bora Aksu, kutnu kumaşı ustalarıyla görüştü.



Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile basın toplantısı düzenleyen Aksu, kutnu kumaşını çok beğendiğini, dikim ve tasarım için şimdiden heyecanlandığını belirterek şöyle konuştu:



"Londra Moda Haftası'nda düzenleyeceğimiz 2018 yaz defilesinde kutnu kumaşına hayat vereceğiz. Kutnunun orijinal renkleri olan koyu kırmızılar, mavi, pembe, turkuaz ve lila defilenin ana renk platini oluşturacak. Bu harika kumaşın tanıtımı için elimden geleni yapacağım."



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kutnu kumaşının tarihi ve zarafetiyle dünyanın en önemli kumaşları arasında olduğunu ve bunu tanıtmak için çeşitli kampanyalar düzenlediklerini söyledi.



Kutnudan yapılacak kıyafetlerin Londra'da tanıtılmasının kendileri için büyük heyecan olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti.



"Bora Bey Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli modacılardan biri. Kendisine kutnuyu anlattığımda yerinde görüp incelemek istediğini söyledi ve bizi kırmayıp geldi. Kumaşlarımızı çok beğendi. İnşallah Eylül ayında Londra'da yapılacak moda haftasında kutnuyu en iyi şekilde tanıtacak. Moda haftasını bildiğiniz gibi binlerce gazeteci ve moda meraklısı takip ediyor. Kentimiz için mükemmel bir tanıtım olacak."