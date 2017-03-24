Kutlu Doğum'da "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" anlatılacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek etkinliklerde, Hazreti Peygamber'in güven ve güven toplumuna verdiği önem vurgulanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kutlu Doğum Haftası kapsamında yurt içi ve dışında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.



Haftanın bu yılki teması Hazreti Peygamber sevgisinin yanı sıra "güven toplumu" olacak.



Başkanlık, modern zamanlarda birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara alması, güven toplumunu inşa eden samimiyet, sadakat, emanet bilinci, ahde vefa, sevgi, saygı, merhamet ve yardımlaşma gibi değerlerin zedelenmesi, İslam'ın hayat veren rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesi gibi gerekçelerle, bu yıl etkinliklerde, Hazreti Peygamber'in güven ve güven toplumuna verdiği önemi anlatacak.



Konuya ilişkin hazırlanacak kitap ile Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasından seçilecek eserler, vatandaşlara dağıtılacak.



Talepler doğrultusunda Türk Tasavvuf Musikisi Korosu illerde konser verecek, panel, sempozyum, konferanslar düzenlenecek.



Kur'an tilavetlerinin yanı sıra başka etkinliklerin yapılacağı hafta dolayısıyla, 14 Nisan Cuma günü Ankara'daki Hacı Bayram Cami avlusunda 5 bin kişilik "kutlu doğum aşı" ikram edilecek.



Kutlu Doğum Haftası'nın kapanış etkinliği ise İstanbul'da 22 Nisan'da gerçekleştirilecek.