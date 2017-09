Kütahya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı

Kütahya'da iki ilçede çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılırken, Domaniç'teki yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçradı.

Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.



Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Domaniç'in Çukurca beldesi yakınlarındaki Ballıca mevkisinde çıkan orman yangınının rüzgar nedeniyle tekrar etkili olmaya başladığını söyledi.



Ekiplerin her iki ilçedeki yangına müdahale etmek için çalıştığını aktaran Oktar, "Dozerlerle yapılan çalışmayla etrafı kontrol altına alınan yangının yayılması ve ilerlemesi durdurulmuştu ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yine başladı. Aynı zamanda Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde de büyük bir orman yangını çıktı. Ekiplerin ve yangın söndürme helikopterlerinin bir bölümünü o bölgeye sevk ettik. Tedbir amaçlı Kabaklar köyünü boşalttık." diye konuştu.



Oktar, yangınlar nedeniyle istedikleri takviye ekiplerin bölgeye ulaştıkça Domaniç ve Emet'te görevlendirildiğini, müdahale eden ekiplerin arttığını belirtti.



Öte yandan Oktar, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile Emet'in yangın nedeniyle boşaltılan, bir ev ve ahırın yandığı Kabaklar köyünde inceleme yapıyor.



Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmalarına son verdiği Emet'te yangına karadan müdahale ediliyor.



Bir dozerin yanarak kullanılamaz hale geldiği Domaniç'teki yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.



AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Kütahya'daki orman yangınlarına, gün içinde 5 uçak, 20 helikopter, 143 arazöz ve 24 dozerle müdahale edildi.



BOZÜYÜK'TEKİ ORMANLIK ALANA SIÇRADI



İlçedeki Kızılsaray Yaylası mevkisinden, Karanlıkdere ve Çavuşeğreği mevkilerine sıçrayan yangın, Sofular mevkisine doğru ilerliyor.



Farklı noktalarda etkili olan yangın, bir taraftan da Çiçekli Yayla mevkisinden Kömürsu mevkisine doğru büyüyor.



Bilecik ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor. Bazı orman işçilerinin dumandan etkilendiği bildirildi.



Öte yandan, Camiliyayla Köyü'ne gelen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ve Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, burada kısa bir toplantı yaptı. Toplantıda, stratejik plan belirlenirken, bölgeyi inceleyebilmek için gece görüşlü helikopter istendi.



BİLECİK'TE KRİZ MASASI OLUŞTURULDU



Bilecik Valiliği tarafından kent merkezinde bir kriz masası oluşturuldu.



Bölgeye gelen jandarma ekipleri ve güvenlik güçleri, yangını seyretmek ve çalışmalara yardım etmek için gelenleri olay yerinden uzaklaştırdı.



Hafif esen rüzgarın hızını artırmasıyla yangınının daha fazla büyümesi ve yayılmasından endişe ediliyor.



Bu arada Camiliyayla Köyü'ndeki caminin minaresinden, "Her ihtimale karşı yanınıza eşyalarınızı da alarak köy meydanında toplanın" şeklinde anons yapıldı ve alevlerin köye sıçraması durumunda hazırlıklı olmak amacıyla bölgeye güvenlik şeridi çekildi.



Köy halkı, yetkililerden yangının söndürülmesi için daha çok önlem alınmasını istedi.



VALİ BÜYÜKAKIN: BOŞALTILMASI GEREKEN KÖY YOK



Bölgeyi incelemek için helikopter ile tur atan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, Dodurga bölgesinde yangının sürdüğünü belirtti.



Sahada 40 arazöz, 20 dozer, 10 kepçe, 15 su tankı, 5 ambulans ve 350 kişi bulunduğunu kaydeden Vali Büyükakın, "16 helikopter ile de tepeden gün boyu müdahale ediyoruz. Yarın sabahtan itibaren çalışmalarımız hızla sürecek. Boşaltılması gereken bir köy yok. Şu an tehdit altında olarak algılanan Camiliyayla Köyü hiçbir risk içermiyor. Biz kriz masamızı burada oluşturduk. Dolayısıyla vatandaşlarımızın burada yaşayan yakınlarının hayatı için endişeye kapılıp buraya gelmeleri sadece bizim çalışmalarımızı aksatır. Vatandaşlarımızı hassasiyete davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.