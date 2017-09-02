Kütahya'da terör operasyonu

Kütahya'da, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına Adil S'nin (25), emniyetteki sorgusu tamamlandı.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Polis ekipleri, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Adil S'yi, saklanmak için kente geldiği istihbaratı üzerine Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.